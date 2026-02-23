В Балашихе ликвидировали открытое горение в автосервисе

В Московской области в Балашихе спасатели ликвидировали открытое горение в автосервисе. Об этом 360.ru сообщили в МЧС России.

Огнеборцы продолжают работать на месте ЧП.

Пожар произошел днем 23 февраля, он привел к обрушению мансарды на площади в 700 квадратных метров. Позже пламя удалось локализовать на 1150 квадратных метрах.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы загорелось административное здание. Огонь вспыхнул на втором этаже и распространился на чердачное помещение. Пламя охватило площадь в 600 квадратных метров.

Для тушения спасателям пришлось вскрыть часть кровли. Информация о пострадавших не поступала.