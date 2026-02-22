На северо-востоке Москвы загорелось административное здание

Пожар произошел в административном здании на северо-востоке столицы. Об этом сообщили 360.ru в МЧС России по Москве.

Огонь загорелся на втором этаже и распространился на чердачное помещение реконструируемого административного здания. Площадь пожара достигла около 600 квадратных метров.

По данным источника, спасатели вскрыли часть кровли в процессе тушения.

В столичном Дептрансе предупредили, что из-за возгорания перекрыли движение на улице Образцова — от дома 23 до дома 21 в обоих направлениях. На месте работают экстренные службы, водителей просят выбирать пути объезда.

Накануне, 21 февраля пожарные потушили пожар в жилом доме на улице Донской в районе станции метро «Октябрьская».