В Балашихе автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

Госавтоинспекция
Фото: Госавтоинспекция/Telegram

Днем 23 мая в Балашихе рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим бочки с маслом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подмосковья.

По предварительной информации, 28-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, и произошла авария. Обошлось без пострадавших. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Контроль за установлением обстоятельств ДТП взяла Балашихинская городская прокуратура. Правоохранители дадут оценку соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе ведомства.

прокуратура Московской области
Фото: прокуратура Московской области/Telegram

Ранее стало известно, что машина такси врезалась в автобус на юго-западе Москвы и скрылась с места происшествия. Пострадали два человека.

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