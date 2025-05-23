В Балашихе автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

Днем 23 мая в Балашихе рейсовый автобус столкнулся с грузовым автомобилем, перевозившим бочки с маслом. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Подмосковья.

По предварительной информации, 28-летний водитель автобуса выехал на полосу встречного движения, и произошла авария. Обошлось без пострадавших. Пассажиры за медицинской помощью не обращались.

Контроль за установлением обстоятельств ДТП взяла Балашихинская городская прокуратура. Правоохранители дадут оценку соблюдению перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения, отметили в пресс-службе ведомства.