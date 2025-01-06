В Австралии самолет прервал полет из-за взорвавшихся шин

Самолет авиакомпании Etihad Airways, готовящийся к рейсу Мельбурн — Абу-Даби, не смог взлететь по техническим причинам, так как у него лопнули шины. Видеозапись происшествия опубликовало издание UK Mirror .

На кадрах, снятых в аэропорту Мельбурна, видно, что после взрыва шин его окружили несколько пожарных машин, а шасси залили противопожарной пеной в качестве меры предосторожности. У лайнера спустило две шины.

«Пострадавших не было, все 289 пассажиров благополучно сошли с самолета и вернулись в терминал», — сообщили в авиакомпании.

Аэропорт закрыл взлетно-посадочную полосу из-за этого происшествия, что привело к задержкам как вылетающих, так и прибывающих рейсов.

Авиакомпания Etihad Airways извинилась перед пассажирами за причиненные неудобства, отметив, что комфорт и безопасность экипажа и гостей остаются для них главным приоритетом.

Самолет отбуксировали на ремонт.

Ранее в аэропортах Германии произошел массовый сбой в компьютерной системе полиции, которую использовали для въездного контроля.