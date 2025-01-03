Массовый сбой в работе компьютеров полиции произошел в аэропортах ФРГ
Bild: компьютерные системы полиции вышли из строя в аэропортах Германии
Компьютерная система полиции для проверки въезда пассажиров перестала работать во всех аэропортах Германии. Об этом сообщило издание Bild.
По данным таблоида, технологические проблемы затронули компьютерные системы, которые используют для въездного контроля.
В федеральной полиции в аэропорте Франкфурта рассказали, что правоохранители сейчас выполняют всю работу вручную. В зоне безопасности аэропорта Дюссельдорфа также наблюдаются очереди в связи с массовым сбоем. Пассажирам приходится ждать по несколько часов.
Кроме того, из-за сбоя приезжим из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможно пройти контроль и попасть в Германию.
Один из самых глобальных сбоев в работе банков и авиакомпаний произошел по всему миру в июле 2024 года. Он нарушил работу связи и аэропортов в США, Австралии, Германии, Великобритании и других странах.