Массовый сбой в работе компьютеров полиции произошел в аэропортах ФРГ

Компьютерная система полиции для проверки въезда пассажиров перестала работать во всех аэропортах Германии. Об этом сообщило издание Bild .

По данным таблоида, технологические проблемы затронули компьютерные системы, которые используют для въездного контроля.

В федеральной полиции в аэропорте Франкфурта рассказали, что правоохранители сейчас выполняют всю работу вручную. В зоне безопасности аэропорта Дюссельдорфа также наблюдаются очереди в связи с массовым сбоем. Пассажирам приходится ждать по несколько часов.

Кроме того, из-за сбоя приезжим из стран, не входящих в Шенгенскую зону, невозможно пройти контроль и попасть в Германию.

Один из самых глобальных сбоев в работе банков и авиакомпаний произошел по всему миру в июле 2024 года. Он нарушил работу связи и аэропортов в США, Австралии, Германии, Великобритании и других странах.