В Австралии мужчина вырвался из пасти крокодила, ударив его по голове
На северо-западе Австралии крокодил напал на мужчину, но тот смог отбиться, хотя и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил телеканал ABC.
Рептилия напала на мужчину в регионе Кимберли недалеко от города Брум. Крокодил атаковал его в популярном среди отдыхающих кемпинге на полуострове Дампир.
Представители служб охраны природы рассказали, что мужчина нанес сильный удар по голове хищника и сумел вырваться. При этом он все-равно получил серьезные травмы, с которыми его экстренно госпитализировали.
Затем мужчину доставили санитарным вертолетом в Королевскую больницу Перта. Медики оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.
Ранее в Малайзии крокодил растерзал 28-летнего мужчину на глазах его отца. Рептилия атаковала его, когда он зашел в реку с сетью, чтобы ловить креветок, утащив под воду.