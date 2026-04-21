В Австралии мужчина вырвался из пасти крокодила, ударив его по голове

На северо-западе Австралии крокодил напал на мужчину, но тот смог отбиться, хотя и получил тяжелые травмы. Об этом сообщил телеканал ABC .

Рептилия напала на мужчину в регионе Кимберли недалеко от города Брум. Крокодил атаковал его в популярном среди отдыхающих кемпинге на полуострове Дампир.

Представители служб охраны природы рассказали, что мужчина нанес сильный удар по голове хищника и сумел вырваться. При этом он все-равно получил серьезные травмы, с которыми его экстренно госпитализировали.

Затем мужчину доставили санитарным вертолетом в Королевскую больницу Перта. Медики оценили его состояние как тяжелое, но стабильное.

Ранее в Малайзии крокодил растерзал 28-летнего мужчину на глазах его отца. Рептилия атаковала его, когда он зашел в реку с сетью, чтобы ловить креветок, утащив под воду.