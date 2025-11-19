Акула на Гавайах перекусила спасателю артерию, но он чудом выжил

Спасатель Чанс Суонсон во время серфинга на Гавайях пострадал от укуса акулы. Ему провели несколько операций, чтобы восстановить ногу, сообщил Hawaii News Now .

Мужчина получил 5 ноября отгул. Пройдя техосмотр и покрасив ванную комнату, он решил отдохнуть на побережье недалеко от залива Ханалей. Суонсон часто посещал это место ради серфинга.

Первые 20 минут прошли прекрасно, он поймал две волны. Затем нечто вцепилось ему в ногу. Будуич спасателем, Суонсон понял, что это акула.

«Вдруг что-то с такой силой обрушилось на мою ногу. Я не видел этого, не видел, откуда оно летит, но я сразу понял, что это акула. Я поднял ногу и просто… подумал: „О нет!“ — и помолился Иисусу Христу. Я верю в Бога, и он спас меня», — рассказал он.

Несколько минут мужчина держался за доску и звал на помощь. Коллеги Мэтт Милбранд и Кавай Дэвис вынесли его на берег и отвезли в Королевский медицинский центр.

Суонсон с трудом оставался в сознании, так как потерял много крови. Акула прокусила ему главную артерию и вену, идущую к голени. Врачи провели несколько операций. Пластический хирург Питер Дептула дал хорошие прогнозы о восстановлении, после лечения спасатель рассчитывает вернуться к полноценной жизни, велопрогулкам и серфингу.

