В Австралии ядовитая гигантская сколопендра укусила сына россиянки

В Австралии гигантская сколопендра ужалила в руку сына россиянки. Мальчика госпитализировали. Об этом сообщил телеграм-канал Baza .

По данным журналистов, ребенок пострадал на острове Рождества. Он играл во дворе с другими детьми. В какой-то момент мальчик поднял камень, а из-под него вылезла сколопендра и укусила его в руку.

Ребенок почувствовал жгучую боль, ужаленная рука отекла. Мать отвезла его в больницу. Всю дорогу ребенок кричал от боли и не мог нормально дышать.

После прибытия в медучреждение медики ввели ему противоаллергические препараты, опустили руку в теплую воду и надели кислородную маску. После этого мальчику стало лучше.

Ранее россиянка рассказала, что после отдыха во Вьетнаме ей пришлось удалять из ноги личинки песчаных блох, пропить антибиотики и полторы недели делать перевязки.