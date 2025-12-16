В Австралии девушка разбилась насмерть из-за фото заката

Туристка на пляже Моффат в Австралии проигнорировала предупреждения, перелезла через защитное ограждение и насмерть сорвалась со смотровой площадки. Об этом сообщил The Sun .

Группа молодых людей пришла посмотреть на живописный закат над Коралловым морем вечером 14 декабря. После смотровой площадки они решили сменить локацию. Одна из туристок отстала — 17-летняя девушка перелезла через защитное ограждение, чтобы сделать фотографию, и сорвалась со скалы высотой около 30 метров прямо на глазах у друзей.

На месте происшествия оказались медики. Они пытались реанимировать пострадавшую, но от тяжелых травм головы она скончалась. Проверка показала, что девушка не могла не знать о запрете перелезать через ограждение, так как на смотровой площадке стояли несколько предупреждений.

Ранее во Вьетнаме погибла туристка из России. На нее упал камень из грузовика.