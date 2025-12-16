В Австралии девушка разбилась насмерть из-за фото заката
Туристка на пляже Моффат в Австралии проигнорировала предупреждения, перелезла через защитное ограждение и насмерть сорвалась со смотровой площадки. Об этом сообщил The Sun.
Группа молодых людей пришла посмотреть на живописный закат над Коралловым морем вечером 14 декабря. После смотровой площадки они решили сменить локацию. Одна из туристок отстала — 17-летняя девушка перелезла через защитное ограждение, чтобы сделать фотографию, и сорвалась со скалы высотой около 30 метров прямо на глазах у друзей.
На месте происшествия оказались медики. Они пытались реанимировать пострадавшую, но от тяжелых травм головы она скончалась. Проверка показала, что девушка не могла не знать о запрете перелезать через ограждение, так как на смотровой площадке стояли несколько предупреждений.
