Российскую туристку во Вьетнаме убило камнем, вылетевшим из грузовика

Российская туристка, ехавшая в микроавтобусе из Муйне в Далат, погибла от удара камня. Об этом сообщило Vietnam News .

По информации агентства, машину обогнал грузовик, перевозивший стройматериалы. Из его кузова вылетел булыжник и, пробив стекло, ударил двух пассажиров. Второго пострадавшего отправили в больницу в тяжелом состоянии.

Водитель грузовика скрылся, найти его пока не смогли. На дороге, на которой произошла авария, ведется реконструкция, поэтому таких грузовиков много.

Ранее комитет по страхованию Российского союза туриндустрии назвал Таиланд самым опасным для туристов направлением из-за большого количества дорожных аварий и пищевых отравлений. Также в топы по рискам попали Италия и ОАЭ, поскольку там очень дороги медицинские услуги.