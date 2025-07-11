В аварии в ДНР погибли два человека и пострадал ребенок

Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП в Енакиево в ДНР, в результате которого погибли два человека и 23 пострадали, среди них один ребенок. Об этом сообщила пресс-служба Следкома.

«По версии следствия, водитель легкового автомобиля, выезжая на главную дорогу, в нарушение правил дорожного движения, не убедился в отсутствии транспорта и допустил столкновение», — заявили в СК.

По неуточненным данным, в аварии погибли два человека, еще 23 пострадали. Среди них один несовершеннолетний. Всех получивших ранения госпитализировали.

На место ЧП прибыла следственная группа. Обстоятельства случившегося устанавливают.

Ранее два человека пострадали в ДТП в Волжском районе Саратовской области. Водитель легковушки не справился с управлением и протаранил опору освещения. В машине были двое пассажиров, их госпитализировали.