Два человека пострадали в ДТП в Волжском районе Саратовской области

Легковой автомобиль каршеринговой компании стал участником ночного ДТП в Волжском районе. В результате аварии пострадали два человека, сообщили корреспонденту телеканала «Саратов 24» в городском управлении Госавтоинспекции Саратовской области.

По данным ведомства, около полуночи у дома №16 по 6-му Соколовогорскому проезду водитель 2006 года рождения не справился с управлением и протаранил опору освещения. В машине были пассажиры — мужчина 2005 года рождения и юноша 2010 года рождения, их пришлось госпитализировать.

Все детали и обстоятельства ДТП устанавливаются.