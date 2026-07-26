В Астраханской области загорелись 12 строений в частном секторе

Пожар возник в частном секторе поселка Нижний Баскунчак Астраханской области, полыхают восемь жилых домов и еще четыре хозпостройки. Об этом сообщила 360.ru пресс-служба регионального МЧС.

Вокруг строений горит сухая трава. Пожарным удалось локализовать огонь на площади 900 квадратных метров.

Тушение осложняют жара и сильный ветер, который разносит пламя по округе. На месте работают 25 человек и восемь единиц техники, включая пожарный поезд.

Ранее в Раменском спасатели потушили пожар в магазине с фейерверками. Огонь разгорелся в частном доме и охватил пристроенный к нему двухэтажный магазин на улице Холодова.