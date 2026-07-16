В Астраханской области таксист избил молотком пассажира из-за грязной одежды

В Астраханской области таксист напал на пассажира и избил его молотком из-за грязной одежды. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Мужчина вызвал такси, чтобы доехать домой с работы. Но водитель отказался везти 28-летнего пассажира, сославшись на то, что тот может испачкать салон.

Между мужчинами начался конфликт: таксист достал из салона автомобиля молоток и несколько раз ударил им пассажира по голове. После этого водитель уехал, а пострадавшего госпитализировали.

Следователи возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Максимальная санкция по статье — 10 лет лишения свободы.

Сотрудники угрозыска задержали подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.

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