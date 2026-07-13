В Казани пьяный мужчина избил продавщицу цветочного магазина. Пострадавшая рассказала 360.ru о нападении.

«Причины [нападения] нет, мы не знакомы. Сразу же очень агрессивно себя вел. <…> Он кричал грубые слова и сразу начал бить. <…> Удары по голове были нанесены», — уточнила она.

Цветочный магазин, где работает девушка, находится на Бирюзовой улице в микрорайоне Юдино. По словам собеседницы 360.ru, буйный покупатель был сильно пьян.

Пострадавшая вырвалась и убежала. Мужчина не стал гнаться за ней, но пригрозил за обращение в полицию.

«Чудом [спаслась], смогла вырваться. <…> Когда он вышел на улицу, он сказал: „Пожалуешься — убью!“. И ушел», — рассказала девушка.

Она написала заявление, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».