«Пожалуешься — убью!» Неадекватный мужчина избил флориста в Казани
Неадекватный мужчина избил флориста в Казани
В Казани пьяный мужчина избил продавщицу цветочного магазина. Пострадавшая рассказала 360.ru о нападении.
Цветочный магазин, где работает девушка, находится на Бирюзовой улице в микрорайоне Юдино. По словам собеседницы 360.ru, буйный покупатель был сильно пьян.
«Причины [нападения] нет, мы не знакомы. Сразу же очень агрессивно себя вел. <…> Он кричал грубые слова и сразу начал бить. <…> Удары по голове были нанесены», — уточнила она.
Пострадавшая вырвалась и убежала. Мужчина не стал гнаться за ней, но пригрозил за обращение в полицию.
«Чудом [спаслась], смогла вырваться. <…> Когда он вышел на улицу, он сказал: „Пожалуешься — убью!“. И ушел», — рассказала девушка.
Она написала заявление, правоохранители назначили судебно-медицинскую экспертизу. Пресс-служба прокуратуры Татарстана сообщила о возбуждении уголовного дела по статье «Побои».
Нападение на цветочный магазин оказалось не единственным. Жители Юдина в соцсетях рассказали, как двое хулиганов обошли несколько торговых точек — до цветочного магазина они напали на фруктовый ларек и пекарню.
Пресс-служба МВД по Республике Татарстан сообщила о задержании двух подозреваемых 1978 и 1993 годов рождения. Обоих привлекли к административной ответственности по статье «Мелкое хулиганство», первый также стал фигурантом уголовного дела по статье «Побои».