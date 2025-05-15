Появилось видео с места пожара в Батайске, где взорвалась шаурмечная

Появилось видео крупного пожара в Батайске, где минувшей ночью взорвался ларек с шаурмой. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.
Взрыв случился около 02:00 на улице Куйбышева. Местные жители признались, что сначала увидели огонь, а потом услышали хлопок. По их мнению, могли взорваться газовые баллоны
Горящая палатка расположена рядом с детским домом. По предварительной информации, никто из детей не пострадал.
Ранее магазин «Планета Электро» загорелся в Якутске на проспекте Михаила Николаева. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Пламя повредило склад, котельную и часть торгового павильона. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили пожар.
Онлайн-голосование за премию «Золотой медвежонок» началось в Москве
Украинские боевики нанесли удар по больнице в Курской области
Диетолог Пристанский назвал хумус полезным, но высококалорийным блюдом
Трех жителей Подольска заподозрили в похищении человека ради выкупа
Борцы из Балашихи стали победителями всероссийского турнира
Жители Чехова смогут сдать нормативы ГТО на стадионе «Гидросталь»
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте