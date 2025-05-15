Появилось видео с места пожара в Батайске, где взорвалась шаурмечная

Shot: появились кадры пожара в Батайске, где взорвалась палатка с шаурмой

Появилось видео крупного пожара в Батайске, где минувшей ночью взорвался ларек с шаурмой. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot .

Взрыв случился около 02:00 на улице Куйбышева. Местные жители признались, что сначала увидели огонь, а потом услышали хлопок. По их мнению, могли взорваться газовые баллоны

Горящая палатка расположена рядом с детским домом. По предварительной информации, никто из детей не пострадал.

Ранее магазин «Планета Электро» загорелся в Якутске на проспекте Михаила Николаева. Огонь распространился на площади 600 квадратных метров. Пламя повредило склад, котельную и часть торгового павильона. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили пожар.