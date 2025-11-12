В Астрахани перекрыли движение по мосту через Волгу

Движение транспорта по Старому мосту в Астрахани приостановили из-за сдвига деформационных швов в конструкции. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора региона.

Информацию о проблемах с переправой подтвердили специалисты Приволжской железной дороги. По их данным, на мосту возникла динамическая нагрузка.

«Движение автотранспорта временно остановлено для обеспечения безопасности всех участников дорожного движения», — отметили в администрации.

Мост проходит через Волгу, по нему передвигаются автомобили и поезда. Сейчас специалисты оценивают состояние переправы и проводят необходимые ремонтные работы.

