Популярный у туристов маршрут «Тропа Голицына» закрыли в Крыму из-за обвала

Обрушившиеся на Крым сильные ливни вызвали обвал скалы на эколого-просветительском маршруте «Тропа Голицына». Об этом сообщила пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов республики.

В ведомстве заявили, что до окончания разбора завалов движение по маршруту и проход к гроту закрыли.

«Не посещайте данный участок маршрута до полного восстановления», — призвали гостей и жителей полуострова в пресс-службе.

В пресс-службе правительства Крыма предупредили, что в регионе действует штормовое предупреждение из-за прихода сильных ливней в южных, центральных и восточных районах республики в субботу, 11 октября. В горах ожидается усиление ветра до 15–20 метров в секунду, на побережье — до 25 метров в секунду.

В середине сентября на территории Крыма возникли природные пожаров, один из которых охватил лес в районе Геленджика. Прибывшие на место спасатели локализовали пламя на площади в 35 гектаров. Тушение пламени осложнила жаркая и ветреная погода, установившаяся на полуострове.