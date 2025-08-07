В Астрахани эвакуировали жильцов дома, случайно заметив сдвиг плиты

Жильцов дома в Ленинском районе Астрахани эвакуировали из-за аварийной ситуации. В подвале сдвинулась плита перекрытия, сообщил глава городского округа Игорь Редькин в своем Telegram-канале .

«При проведении ремонтных работ на тепловых сетях в многоквартирном доме по улице Татищева, 10 была выявлена угроза аварийной ситуации в связи со смещением плиты перекрытия в подвальном помещении», — заявил он.

Специалисты аварийно-спасательного центра объявили эвакуацию с первого по третий подъезды. Редькин сообщил, что в школе № 8 открылся пункт временного размещения жильцов.

Обследование конструкций продолжается. Всего в доме 34 жилых помещения и четыре подъезда. По словам градоначальника, спасатели ограничили вход во второй.

Действия ответственных за техническое состояние дома органов власти и должностных лиц оценит прокуратура Астраханской области. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что проконтролирует также соблюдение жилищных прав владельцев квартир.

В июле в Астрахани обрушился подъезд другого дома в Ленинском районе, на улице Ляхова. Он долгое время считался аварийным, жильцы продавали квартиры в несколько раз дешевле рыночной стоимости.