В Астрахани 19-летний парень стал инвалидом из-за вейпов и энергетиков

В Астрахани 19-летний местный житель стал инвалидом третьей группы после года ежедневного употребления энергетиков и вейпов. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Молодой человек выпивал от трех до четырех банок энергетических напитков ежедневно и постоянно курил электронки. Ситуация усугубилась, когда астраханец решил принять участие в конкурсе блогера Михаила Литвина.

Он пытался меньше спать, чтобы зарегистрировать максимальное количество чеков и выиграть иномарку. Победить не удалось, зато здоровье парня серьезно пострадало.

Анализы показали, что сахар в крови повысился в четыре раза сверх нормы. Молодому человеку диагностировали сахарный диабет первого типа, а также отказ функционирования щитовидной и поджелудочной железы.

Ранее стало известно, что у молодого петербуржца отказали ноги из-за энергетиков. Также у него развился некроз поджелудочной железы.