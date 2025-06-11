В Армении прогремел взрыв в многоэтажке

ArmenPress: в Чамбараке 4 человека погибли из-за взрыва газа в многоэтажке

Взрыв газа произошел в многоквартирном жилом доме в городе Чамбарак в Армении. Жертвами ЧП стали четыре человека, сообщило агентство ArmenPress .

Из-за взрыва также пострадали 11 жильцов, их госпитализировали. Троих человек перевезли в ереванскую больницу.

В результате ЧП частично обрушились квартиры со второго по четвертый этаж. Также из-за взрыва вспыхнул пожар. Спасатели продолжают разбирать завалы и искать выживших.

Ранее газовый котел взорвался в Донецке. Из-за ЧП частично разрушились как минимум пять квартир в жилом доме, из-под завалов достали трех жильцов: ребенка, а также мужчину и женщину.

В результате рухнули два балкона на втором этаже, взрывной волной выбило окна в квартирах и подъезде.