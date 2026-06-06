В Архызе спасатели эвакуировали туристку с травмой ноги

Участница туристического похода повредила ногу во время спуска с озера Орленок в окрестностях Архыза. Спасатели МЧС России эвакуировали ее с маршрута. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Сотрудники Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда МЧС имени В. М. Дзераева прибыли к пострадавшей, оказали ей первую помощь и подготовили к транспортировке. Самостоятельно передвигаться девушка уже не могла. Спасатели вынесли туристку на носилках «акья» в поселок и передали руководителю группы.

«Маршрут отдыхавших не был зарегистрирован в МЧС России. Реагировали четыре человека, одна единица техники», — уточнила пресс-служба.

Специалисты напомнили, что горные маршруты представляют для человека повышенную опасность, требуют особой осторожности и подготовки.

В мае спасатели также проводили эвакуацию в горах Северного Кавказа. Тогда с Эльбруса вывезли двух туристов, которые получили обморожения.