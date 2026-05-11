Спасатели эвакуировали с Эльбруса двух туристов с обморожениями

Двух туристов успешно эвакуировали с Эльбруса, они получили обморожения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии .

«Спасатели МЧС России эвакуировали туристов из Донецкой области 1991 и 1979 года рождения на поляну Азару», — заявили в пресс-службе.

Предварительно, мужчины получили обморожения, их передали медикам.

В спасательных работах участвовали 10 специалистов и три единицы техники.

Туристы потерялись на высоте более пяти тысяч метров, спасатели выдвинулись на помощь накануне. Работу специалистов осложняли метель и минусовая температура. Путешественники не зарегистрировали свой маршрут в МЧС.