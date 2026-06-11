В Архангельске пожарные спасли из огня детей

В Архангельске на улице Садовая пожарные спасли из горящей квартиры на 11 этаже двух девочек-подростков. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Архангельской области в «Максе» .

Две сестры были дома одни. Увидев, что в комнату через закрытую дверь начал просачиваться дым, девочки вышли на балкон и позвонили в экстренные службы. Прибывшие пожарные эвакуировали их через окно с помощью спецтехники.

Из соседних квартир вывели еще семь человек, никто не пострадал.

Пожар начался на кухне, на другие квартиры он не перекинулся.

В МЧС подчеркнули, что в общем коридоре пожарные извещатели были закрыты пакетами. Из-за этого задымление не было зафиксировано и люди в доме не знали о возгорании.

Ранее пожарные спасли пятерых и эвакуировали десять человек из горящей многоэтажки в Серпухове. Огонь полностью потушен.