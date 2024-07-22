В Апшеронске уточнили количество пострадавших при взрыве газа

Прокуратура Кубани: при взрыве газа в Апшеронске пострадали 4 человека

Хлопок газовоздушной смеси спровоцировал обрушение здания в Апшеронске. Пострадали четыре человека, сообщила прокуратура Краснодарского края.

Обрушение произошло в административном здании на улице Ворошилова, 23. По предварительной версии, его спровоцировал хлопок газовоздушной смеси.

«Прокуратурой Апшеронского района организована проверка по факту разрушения здания, в результате которого пострадали четыре человека», — сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности. Горячеключевской межрайонный следственный отдел Следственного управления Следкома России начал доследственную проверку.

МЧС Краснодарского края сообщило об одном человеке, спасенном из-под завалов в Апшеронске. Огонь локализовали за 10 минут. Источник «Известий» заявлял о 14 пострадавших.

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