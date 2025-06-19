В Апатитах сотрудники ГАИ применили оружие, чтобы остановить пьяного лихача

Сотрудники Госавтоинспекции остановили пьяного лихача на автомобиле Renault Logan, только применив табельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Водитель обратил на себя внимание полицейских, когда, увидев их, резко нажал на газ. Сотрудники ДПС помчались в погоню и потребовали от лихача остановиться, но тот сделал вид, что не услышал. Пытаясь оторваться от преследования, мужчина гнал на высокой скорости и выезжал на встречную полосу.

Остановить его удалось только после того, как полицейский из табельного пистолета повредил задние шины иномарки. Нарушителем оказался 36-летний местный житель, который был сильно пьян. Его не раз привлекали к ответственности.

На задержанного составили 11 административных протоколов. Машину отправили на штрафстоянку.

Ранее в Иркутской области полицейским со стрельбой пришлось ловить 20-летнего лихача на Nissan.