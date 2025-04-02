Полицейские со стрельбой ловили пьяного лихача на Nissan под Иркутском

В селе Хомутово Иркутской области полицейские со стрельбой поймали лихача на Nissan. Машина была без государственных регистрационных знаков. Об этом сообщила пресс-служба МВД по региону.

«Полицейские подали водителю сигнал об остановке транспортного средства, однако тот не подчинился, увеличил скорость и попытался скрыться. Сотрудники Госавтоинспекции начали преследование нарушителя», — заявили в ведомстве.

Во время погони шофер грубо нарушал правила дорожного движения и создавал аварийные ситуации: обгонял, «подрезал» другие машины и выезжал на встречную полосу.

В итоге инспекторы решили применить табельное оружие. Они несколько раз сообщили о своем намерении в громкоговоритель, однако это не заставило лихача остановиться. Полицейский сделал один предупредительный выстрел, потом несколько по колесам иномарки.

После остановки шофер попытался сбежать, спрятался в одном из сараев на окраине села. Правоохранители нашли его и задержали. Мужчина выглядел пьяным. Проходить алкотест отказался.

«При проверке выяснилось, что в отношении нарушителя, 20-летнего местного жителя, ранее уже составлялся административный материал за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, и в настоящее время он скрывается от явки в суд», — заявили в МВД.

Инспекторы составили шесть административных дел — невыполнение требования об остановке, два выезда на «встречку», управление незарегистрированным авто, отсутствие ОСАГО и отказ от прохождения медосвидетельствования.

Ранее похожий случай произошел в Вологде. Полицейские со стрельбой ловили пьяного лихача на Volkswagen Golf.