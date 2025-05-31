В Ангарске стрельбу у бара сняли на видео, пятеро ранены

В Ангарске пятеро пострадали при конфликте с применением оружия

Пять человек получили ранения в результате стрельбы у бара в Ангарске. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале .

Информация о драке и выстрелах возле одного из ночных заведений в 205-м квартале города поступила в полицию утром в субботу, 31 мая. К месту происшествия сразу выехал наряд патрульной службы.

По предварительным данным, между посетителями произошел конфликт, который быстро перерос в драку с применением травматического оружия. Развитие ситуации попало на камеры видеонаблюдения — судя по кадрам, стрелок выпустил несколько пуль в оппонента, который стоял к нему почти вплотную.

Всего при стрельбе пострадали пять человек. Агрессорам удалось скрыться. Полиция уже через несколько часов установила личности нападавших, это местные жители 31 и 32 лет. Их задержали.

На месте происшествия следователи нашли 11 гильз. Местные власти возбудили уголовное дело по статье «хулиганство». Все обстоятельства случившегося выясняются, а действиям участников конфликта будет дана правовая оценка.

Ход уголовного дела также контролирует прокуратура Иркутской области.



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