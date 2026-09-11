В Ангарске пенсионерка с просроченными правами насмерть сбила 5-летнего ребенка

В Ангарске 63-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai сбила двух детей на пешеходном переходе. Один ребенок погиб, второго доставили в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Авария произошла вечером 10 сентября на улице Горького. Машина наехала на детей пяти и 11 лет, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Прибывшие медики констатировали смерть пятилетнего ребенка. Старшую девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.

В ведомстве уточнили, что водительские права пенсионерки недействительны. Ранее ее неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.

«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения безопасного скоростного режима и обязательного снижения скорости перед пешеходными переходами», — добавили в ведомстве.

Ранее в Хабаровске семилетний мальчик погиб под колесами машины.