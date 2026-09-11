В Ангарске пенсионерка с просроченными правами насмерть сбила 5-летнего ребенка
В Ангарске 63-летняя женщина за рулем Nissan Qashqai сбила двух детей на пешеходном переходе. Один ребенок погиб, второго доставили в больницу, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Авария произошла вечером 10 сентября на улице Горького. Машина наехала на детей пяти и 11 лет, когда те переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Прибывшие медики констатировали смерть пятилетнего ребенка. Старшую девочку с травмами различной степени тяжести госпитализировали.
В ведомстве уточнили, что водительские права пенсионерки недействительны. Ранее ее неоднократно привлекали к административной ответственности за превышение скорости. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
«Госавтоинспекция обращает внимание водителей на необходимость соблюдения безопасного скоростного режима и обязательного снижения скорости перед пешеходными переходами», — добавили в ведомстве.
Ранее в Хабаровске семилетний мальчик погиб под колесами машины.