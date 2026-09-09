Перебегавший дорогу ребенок погиб под колесами машины в Хабаровске
Водитель иномарки насмерть сбил перебегавшего дорогу ребенка в Хабаровске
Смертельные травмы получил семилетний мальчик после наезда автомобиля Nissan Presage во время перехода дороги в Хабаровске. Об этом сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции.
В ведомстве уточнили, что смертельная авария произошла в среду, 9 сентября, около 16:30 на улице Ворошилова, когда ребенок перебегал проезжую часть в неустановленном месте.
«В результате ДТП несовершеннолетний пешеход погиб до приезда скорой медицинской помощи», — добавили в пресс-службе.
Для выяснения всех обстоятельств аварии на место прибыли сотрудники Госавтоинспекции и группа следователей.
В минувший вторник, 8 сентября, управлявший автомобилем Lada Granta водитель без прав сбил на пешеходном переходе восьмилетнего школьника в Ессентуках.
Как сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции, получившего травмы мальчика забрали в больницу прибывшие на место медики. Водителя привлекли к административной ответственности за езду без прав.