В Ангарске извращенец тайком заснял нижнее белье фармацевта и сам попал на камеру

В Ангарске полицейские ищут мужчину, который исподтишка снимал фармацевта на камеру под халатом. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Иркутской области.

«В настоящий момент сотрудниками УМВД России по Ангарскому городскому округу по данному факту проводится проверка. Сообщение об инциденте передано дежурную часть отдела полиции», — уточнили в ведомстве.

Всех, кто располагает информацией о личности мужчины, призвали сообщить по телефонам: 52-31-02 или 02.

По данным Telegram-канала «Инцидент Иркутск», мужчина снимал фармацевта, когда та наклонилась за препаратом. Девушка почувствовала неладное и проверила записи с камер. Ролик распространился в Сети.

