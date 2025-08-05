Неизвестный пробрался в морг в Туле и изнасиловал труп девушки

ТСН24: в Туле проверяют сообщения об изнасиловании трупа девушки в морге

Фото: РИА «Новости»

Совершенно дикий случай произошел в одном из моргов Тулы: в помещение прокрался неизвестный и надругался над трупом девушки. О случившемся со ссылкой на источник сообщило местное издание ТСН24.

Все произошло в морге на Набережной Дрейера, уточнил собеседник журналистов. По его словам, факт возможного «изнасилования» тела должны подтвердить после проведения экспертизы.

«По нашей информации, у правоохранительных органов есть веские основания полагать, что неизвестный надругался над трупом», — подчеркнули авторы материала.

В региональном УМВД изданию подтвердили информацию о проникновении на территорию морга. Утром 4 августа на место ЧП вызывали полицию.

«Неизвестный проник на территорию учреждения. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе УМВД.

Предполагаемому извращенцу грозит ответственность по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения. Она предусматривает наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ или ареста на срок до трех месяцев.

Если преступление совершили группой лиц наказание может составить до пяти лет лишения свободы.

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