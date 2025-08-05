В Анапе завелся мотоциклист-живодер. Что рассказала хозяйка пострадавшей от его рук собаки

Неизвестный несколько раз выстрелил в собаку, гуляющую около жилого дома в станице Анапской. Об этом 360.ru рассказала хозяйка пострадавшего питомца.

Она отвезла пса в ветеринарную клинику, при обследовании специалисты нашли пулю.

«Собака вышла за двор, была возле дома. Проезжал мотоцикл. Два выстрела, визг собаки. Дети выбежали на визг, никого не было уже. Соседи все видели, они и рассказали», — отметила девушка.

По ее словам, питомец сейчас принимает лекарства и соблюдает специальную диету. Девушка подчеркнула, что написала заявление в полицию.

О случаях стрельбы по собакам также сообщил Telegram-канал «ЧП Анапа». По его данным, неизвестный совершил уже два нападения на животных. Одну собаку он ранил 2 августа, а вторую убил через два дня.

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