В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны

В Анапе автомобиль врезался в газовую трубу, из-за ее повреждения загорелись торговые павильоны. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба МЧС.

Пожар происходит в селе Витязево на улице Верхняя дорога в торговых павильонах и двухэтажном здании на общей площади 1500 квадратных метров, сообщили спасатели.

В тушении участвуют свыше 20 единиц техники и 60 специалистов МЧС. В соцсетях очевидцы выкладывают видео со зданиями, охваченными пламенем, над которыми поднимается густой черный дым.

Ранее на строительном рынке в подмосковном Одинцове произошел пожар. На месте происшествия работали более 50 человек и 17 единиц техники.