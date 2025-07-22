В Анапе покойного положили в гроб голым и с пакетом на голове

В Анапе сотрудники ритуального бюро положили умершего в гроб голым и с пакетом на голове. Это обнаружилось во время похорон, сообщает Telegram-канал Kub Mash.

По его данным, Александр Т. скончался от сердечного приступа на пляже «Русь». Его гражданская жена организовала прощание: принесла одежду, заказала церковную атрибутику и внесла предоплату. Однако в день похорон на Гостагаевском кладбище гроб привезли закрытым. Родственники потребовали открыть крышку и обнаружили, что мужчина лежал в старом одеяле без одежды, с черным пакетом на голове.

Представители бюро сослались на ошибку «новенького санитара». Позже сотрудница ритуальной службы вернула 16 тысяч рублей, но одеть покойного уже не успели — началось отпевание. Вещи положили рядом. Родные намерены обратиться в прокуратуру.

Похожий случай произошел в Якутии. Женщина, получившая гроб с телом погибшего на СВО мужа, перед похоронами обнаружила внутри совершенно другого человека.