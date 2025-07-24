В Амурской области организовали оперативный штаб по крушению Ан-24

В Амурской области из-за крушения Ан-24 авиакомпании «Ангара» начнет работать круглосуточный оперативный штаб. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Василий Орлов.

В области ввели режим ЧС. Спасатели, по словам Орлова, до сих пор не добрались до места авиакатастрофы.

«Очень сложная, пересеченная местность, реки», — объяснил он.

Руководитель АНО «Поисково-спасательный отряд „Амур“» Татьяна Шалашова рассказала, что на место выдвинулись спасатели и волонтеры со всего региона.

«Такое горе, что там не только поисковики отрядов, там просто обычные люди собрались, поехали помогать. <…> Вся техника, люди все сплотились, и все поехали туда, кто смог», — заявила она.

Чтобы добраться до упавшего самолета, вездеходы расчищают площадки для вертолетов и дороги для другой техники.

Ан-24, летевший из Хабаровска в Тынду, пропал утром, позже нашли его обломки. На борту находились 43 пассажира и шесть членов экипажа; предположительно, никто не выжил.