В Амурской области дети чуть не спалили родное село

В Свободненском районе юные поджигатели сухой травы едва не спалили родное село. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Амурской области.

«Дети пошли на пикник и разожгли небольшой костер чтобы приготовить сосиски», — уточнили в министерстве.

В какой-то момент подул сильный ветер, и маленький костер превратился в большой пожар. Он не дошел до населенного пункта лишь благодаря своевременным действиями спасателей, добровольцев и минерализованной полосе, оборудованной администрацией села Усть-Пера.

Специалисты госпожнадзора МЧС направили материалы о поджигателях в комиссию по делам несовершеннолетних.

Накануне из-за лесного пожара разрушился деревянный мост на трассе Зея — Поляковский. Поселок Поляковский остался без транспортного сообщения.