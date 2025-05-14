Деревянный мост разрушился из-за лесного пожара в Приамурье

Деревянный мост на трассе «Зея-Поляковский» разрушился из-за лесного пожара. Поселок Поляковский в Амурской области остался без транспортного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.
«В ходе лесного пожара в районе 108 километра дороги „Зея-Поляковский“ сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский», — заявили в сообщении.
На место прибыли сотрудники подрядной организации. Специалисты готовят путь для объезда. За сутки ремонтники намерены восстановить проезд. Сгоревший мост демонтируют.
Лесные пожары в Амурской области и Бурятии бушуют уже третий день. Из-за огня начали гибнуть птицы и животные. Как накануне сообщило МЧС, за сутки в Приамурье спасатели выезжали на тушение возгорания 45 раз. Сейчас в регионе действует противопожарный режим.
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