Деревянный мост разрушился из-за лесного пожара в Приамурье

В поселке Поляковский в Приамурье сгорел деревянный мост из-за лесного пожара

Деревянный мост на трассе «Зея-Поляковский» разрушился из-за лесного пожара. Поселок Поляковский в Амурской области остался без транспортного сообщения. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта.

«В ходе лесного пожара в районе 108 километра дороги „Зея-Поляковский“ сгорел деревянный мост. Движение временно закрыто, без связи остался поселок Поляковский», — заявили в сообщении.

На место прибыли сотрудники подрядной организации. Специалисты готовят путь для объезда. За сутки ремонтники намерены восстановить проезд. Сгоревший мост демонтируют.

Лесные пожары в Амурской области и Бурятии бушуют уже третий день. Из-за огня начали гибнуть птицы и животные. Как накануне сообщило МЧС, за сутки в Приамурье спасатели выезжали на тушение возгорания 45 раз. Сейчас в регионе действует противопожарный режим.