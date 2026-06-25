В Алтайском крае опрокинулся автобус, шесть пассажиров пострадали

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании обстоятельств ДТП в Алтайском крае, где накануне опрокинулся автобус с пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба Следкома в телеграм-канале .

В Благовещенском районе 24 июня рейсовый автобус Hyundai, следовавший по маршруту Новосибирск — Новоблаговещенка съехал с дороги и опрокинулся.

Внутри находились 12 пассажиров. Шестеро получили травмы, среди них трое детей.

По информации ТАСС, предварительно причиной происшествия стала техническая неисправность.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В среду в ДТП в Белорецком районе Башкирии погибли пять человек. Около 17:50 на 195-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись два автомобиля.