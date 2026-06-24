Пять человек погибли в ДТП в Белорецком районе Башкирии

Пять человек стали жертвами крупной аварии в Белорецком районе Башкирии. Об этом сообщили в прокуратуре республики .

По предварительным данным, около 17:50 на 195-м километре автодороги Уфа — Инзер — Белорецк столкнулись автомобили «Лада Ларгус» и УАЗ «Патриот».

В результате ДТП погибли водитель и четыре пассажира «Лады». Еще одну пассажирку легкового автомобиля 2011 года рождения доставили в больницу. Медицинская помощь также потребовалась пассажирке УАЗа и ее трехлетней дочери.

Прокуратура взяла на контроль установление причин и обстоятельств аварии, а также ход доследственной проверки.

В Госавтоинспекции уточнили, что лобовое столкновение автомобилей произошло на 194 километре автодороги Уфа-Инзер-Белорецк.

Ранее Абинский районный суд приговорил 42-летнего мужчину к шести годам лишения свободы за аварию, в которой погиб мотоциклист. ДТП произошло 26 марта на перекрестке улиц Ленина и Советов.