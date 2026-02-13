В Алтайском крае 11 детей заразились кишечной инфекцией в реабилитационном центре

В реабилитационном центре Алтайского края дети массово заразились кишечной инфекцией. Следователи возбудили уголовное дело о халатности, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Из центра «Радуга» в Первомайском районе 11 детей госпитализировали с признаками вирусной кишечной инфекции. Учреждение предназначено для детей и подростков с ограниченными возможностями. Заболевших увезли в больницу 12 февраля.

В Минсоцзащиты края заявили, что контакт заболевших с другими воспитанниками оперативно ограничили. Детей без признаков инфекции начали отправлять домой. В центре совместно с Роспотребнадзором проводят противоэпидемические мероприятия, на место выехали следователи.

В СК уточнили, что жизни госпитализированных ничего не угрожает. В рамках расследования предстоит установить причины вспышки и должностных лиц, допустивших нарушение санитарных норм.

Ранее в школе Санкт-Петербурга выявили 96 случаев острой кишечной инфекции.