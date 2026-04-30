В акватории реки Дон столкнулись два теплохода

Два теплохода столкнулись на реке Дон в Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«Следователями проводятся проверочные мероприятия по факту столкновения двух теплоходов в акватории реки Дон», — указано в сообщении.

Вечером 28 апреля 2026 года на Азовском перекате в реке Дон в Ростовской области столкнулись два теплохода. ЧП произошло при выходе из одностороннего участка. Оба судна получили повреждения корпусов, но пострадавших нет, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Сейчас ведется оценка ущерба.

Ранее пассажирский теплоход «Чайка» с более чем 70 людьми на борту сел на мель в акватории Финского залива. Спасатели быстро переправили пассажиров на берег. Никто не пострадал.