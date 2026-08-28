В Ахтубинске объявили эвакуацию жителей из-за возгорания вагона с газом

В Астраханской области загорелся вагон со сжиженным газом вблизи железнодорожной станции, из-за пожара эвакуируют людей. Об этом глава муниципального образования «Городское поселение город Ахтубинск» Александр Сиваков сообщил в «Максе» .

«Сообщаем, что в настоящий момент проводится эвакуация граждан в пункт временного размещения по адресу: ДК Речников», — написал он.

Сиваков позже добавил, что людей вывозят автобусами. Он уточнил, что эвакуируют жителей из домов, расположенных в зоне риска. Сотрудники экстренных служб координируют процесс, помогая каждому попасть в автобус.

Глава Ахтубинска отметил, что особое внимание уделяется матерям с детьми и пожилым людям. Для них выделили отдельный автобус и организовали места в Центральной районной больнице. Остальных эвакуированных доставят в пункты временного размещения.

Ранее пламя разгорелось на Амурском газохимическом комплексе, погибли 15 человек и еще 48 пострадали.