Число погибших из-за пожара на Амурском ГХК выросло до 15 человек

Из-за пожара на Амурском газохимическом комплексе погибли 15 человек. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это 14 иностранцев и один россиянин — сотрудники подрядных организаций.

В Свободненской межрайонной больнице и Амурской областной клинической больнице продолжают лечиться 39 человек. Еще девять пострадавших доставили спецбортом санавиации в Москву. Семьям погибших и госпитализированных переведут специальные выплаты от предприятия.

Сейчас на АГХК приступили к аварийно-восстановительным работам. На объектах, которые не затронуло ЧП, запускают строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

Специалисты контролируют качество воздуха на площадке, где случился пожар, а также на ближайших территориях и в населенных пунктах. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировали.

Предварительно, пламя разгорелось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование предприятия не пострадало. Следственные органы завели уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.