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    Число погибших из-за пожара на Амурском ГХК выросло до 15 человек

    Фото: РИА «Новости»

    Из-за пожара на Амурском газохимическом комплексе погибли 15 человек. Как сообщили в пресс-службе предприятия, это 14 иностранцев и один россиянин — сотрудники подрядных организаций.

    В Свободненской межрайонной больнице и Амурской областной клинической больнице продолжают лечиться 39 человек. Еще девять пострадавших доставили спецбортом санавиации в Москву. Семьям погибших и госпитализированных переведут специальные выплаты от предприятия.

    Сейчас на АГХК приступили к аварийно-восстановительным работам. На объектах, которые не затронуло ЧП, запускают строительно-монтажные и пусконаладочные работы.

    Специалисты контролируют качество воздуха на площадке, где случился пожар, а также на ближайших территориях и в населенных пунктах. Превышения концентрации вредных веществ не зафиксировали.

    Предварительно, пламя разгорелось на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование предприятия не пострадало. Следственные органы завели уголовное дело о нарушении требований безопасности на опасных производственных объектах.