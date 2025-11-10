В аэропорту Уфы ввели запрет на полеты самолетов

Запрет на полеты самолетов ввели в аэропорту Уфы. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняков в Telegram-канале .

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», — сказал он.

Также этой ночью запреты на полеты самолетов ввели в Калуге, Волгограде, Тамбове, Саратове, Пензе и Самаре. В Волгограде, Калуге и Тамбове ограничения уже сняли.

Сегодня ночью Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что беспилотники и безэкипажные катера ВСУ атаковали Краснодарский край и Крым. Происшествие случилось накануне с 20:00 до 23:00 по московскому времени. За этот период силы ПВО ликвидировали 10 вражеских дронов над Крымом.