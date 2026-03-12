В аэропорту Тюмени пассажир умер в ожидании вылета в Таджикистан

В аэропорту Тюмени скончался 78-летний пассажир. Мужчина 1948 года рождения умер, когда ждал вылета в Таджикистан, сообщил MK.RU .

Пассажир сел на рейс Тюмень — Худжанд, но на борту ему внезапно стало плохо, и он потерял сознание. Мужчину доставили в медпункт, где врач констатировал смерть. Сигнал поступил в линейный отдел полиции в 05:15 утра.

Материалы дела передадут в Следственный комитет. В управлении на транспорте МВД уточнили, что трагедия не повлияла на время вылета рейса. Причина смерти пока не установлена. Специалисты проводят проверку.

Ранее во Владивостоке школьник умер во время урока. Скорая помощь приехала, но было слишком поздно — медики констатировали смерть 15-летнего подростка. Причины гибели ученика неизвестны. Прокуратура начала проверку по факту происшествия.