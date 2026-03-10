Подросток умер на уроке в школе Владивостока

Восьмиклассник умер во время урока в владивостокской школе. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Подростку стало плохо вечером 10 марта. Прибывшая на место бригада скорой констатировала смерть 15-летнего молодого человека. Причины случившегося неизвестны.

Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств гибели школьника, она также даст оценку законности итогового решения. В Следственном комитете по региону информацию о гибели учащегося пока не прокомментировали.

Ранее девятиклассник умер во время перемены в одной из школ в Академическом районе Екатеринбурга. Тело учащегося нашли в туалете. На место ЧП прибыла реанимация, но спасти парня не удалось.

Предварительной версией его гибели назвали проблемы со здоровьем. Правоохранители посчитали, что смерть школьника не носила криминального характера.