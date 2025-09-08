В аэропорту Новосибирска задержали более 20 самолетов

Прибытие более 20 самолетов задержали в Новосибирске. Это следует из онлайн-табло местного аэропорта «Толмачево».

Там видно, что не прилетели авиарейсы из Владивостока, Иркутска, Абакана, Братска, Пекина (КНР), Сочи, Кызыла, Усть-Каменогорска (Казахстан), Новокузнецка, Благовещенска, Южно-Сахалинска, Мирного и других городов.

Кроме того, ночью представитель Росавиации Артем Кореняко заявил о введении ограничений на прием и выпуск самолетов в Калуге. Ближе к утру запрет сняли. Его вводили для обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее 1 сентября ограничения ввели на полеты самолетов в аэропорту Волгограда.