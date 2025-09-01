Ограничения на полеты ввели в аэропорту Волгограда

В аэропорту Волгограда временно приостановили прием и выпуск самолетов. Об этом заявил официальный пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

Ограничительные меры ввели для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

В ночь на 1 сентября временно приостанавливали работу воздушных гаваней в Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Нижнекамске. Аэропорты возобновили работу утром.

Ранее в Сочи произошли сбои в расписании самолетов — задержались более 50 рейсов. Проблемы возникли как с внутренними, так и с международными направлениями.

Представитель воздушной гавани рассказал, что восемь рейсов задержали более чем на два часа. По его словам, сбои возникли из-за производственных причин у авиакомпаний.