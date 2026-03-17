В аэропорту Краснодара ввели временный запрет на полеты самолетов

В аэропорту Краснодара временно приостановили прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — заявил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко.

Такие меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее стало известно, что в аэропорту Калининграда Храброво задержали более 20 рейсов из-за атаки БПЛА в Ленинградской области.

Согласно информации в онлайн-табло, на 10:01 вторника задерживается 26 самолетов — поровну на вылет и на прилет. Среди задерживающихся прибывающих рейсов — лайнеры из Уфы, Перми, Москвы и Петербурга.

В пресс-службе аэропорта предупредили: в связи с временными ограничениями над Ленинградской областью расписание скорректировано. Пассажирам рекомендовали заранее уточнять статус своих вылетов, чтобы не столкнуться с неудобствами.